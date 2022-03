Encore un double-double pour Gobert, les Knicks de Fournier battent les Clippers de Batum

NBA

Rudy Gobert a réalisé un cinquième double-double d'affilée en cumulant 12 points à 5/8 de réussite aux tirs, 17 rebonds et une passe décisive en 34 minutes de jeu dans la victoire des siens 116-103 contre Oklahoma City. Olivier Sarr et Théo Maledon ont également pris part à la rencontre, dans le camp d'en face. Olivier Sarr a frôlé le double-double avec 11 points à 4/9 et 9 rebonds en 20 minutes sur le terrain. Son coéquipier Théo Maledon a été dans ses standards habituels avec 7 points à 2/7, 3 rebonds et une passe décisive en 18 minutes de jeu. Utah Jazz reste quatrième de la conférence Ouest tandis que OKC est toujours quatorzième.

Evan Fournier et New York retrouvent la victoire



Après 7 défaites de suite, les Knicks ont battu les Clippers 116-93 dans un match à sens unique. Nicolas Batum a eu du mal à régler la mire avec 7 points inscrits à 2/10, 5 rebonds et une passe décisive en 19 minutes. Malgré la victoire de son équipe, Evan Fournier a réalisé de meilleures performences dans le passé. Ce dimanche il a marqué 7 points à 3/8, un rebond et une passe désicive en 29 minutes de jeu. Avec ce succès les Knicks peuvent espérer remonter au classement, avec encore un maigre espoir de jouer le play-in.

Quant au duo français de Memphis, Yves Pons - Killian Tillie, il est resté sur le banc dans la défaite des Grizzlies à Houston (123-112).