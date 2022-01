Encore une difficile soirée pour Fournier et les Knicks

NBA

Crédit photo :

Les New York Knicks ne sont pas les maîtres de la régularité cette saison. Après une saison 2020-2021 des plus enthousiasmante, un recrutement estival alléchant (Kemba Walker, Evan Fournier), la franchise de la grosse pomme a bien du mal à aligner les bons résultats sur cette première partie de saison. Avec trois victoires de suite la semaine passée, ils avaient pourtant repassé la barre des 50% de victoires. Oui mais après trois nouvelles défaites, ils affichent désormais un bilan de 24 défaites pour 22 victoires. Ce jeudi soir, ils se sont inclinés à domicile contre La Nouvelle Orléans (91-102). Contre une équipe pourtant mal classée (16 victoires, 28 défaites avant la rencontre), ils ont pris l'eau lors du troisième quart-temps (15-35) et ne sont pas parvenus à revenir. Le supposé leader Julius Randle s'est contenté de 4 points à 1/9 aux tirs. Evan Fournier n'a pas réussi à plus peser (6 points à 2/8 et 3 rebonds en 25 minutes), tout comme Kemba Walker (5 points à 1/5 en 21 minutes). Avant de recevoir les Los Angeles Clippers ce week-end, l'équipe de Tom Thibodeau vont devoir trouver des solutions internes.

Julius Randle was not here for Evan Fournier trying to cool him off with an arm grab pic.twitter.com/6df4PKZD7X — Andrew Jones (@TWDTV1) January 21, 2022

Seul autre joueur français à être entré en jeu jeudi soir, Frank Ntilikina s'est une nouvelle fois contenté de 2 minutes lors de la défaite de Dallas contre Phoenix (101-109).