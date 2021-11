Entre les Lakers et Sekou Doumbouya, c'est déjà fini

NBA

Envoyé à Brooklyn puis Houston, Sekou Doumbouya (2,05 m, 20 ans) était parvenu à retrouver un contrat dans la grande ligue après avoir été coupé par les Rockets. Le jeune poste 4-3 avait signé un two-way contract avec les Los Angeles Lakers. Seulement, l'infirmerie des Lakers est pleine et l'ancien joueur de Fleury-les-Aubrais fait partie des joueurs blessés. Les Pourpre et Or ont ainsi offert son "two-way contract" à un joueur apte, Chaundee Brown.

In a related move, the Lakers have requested waivers on forward Sekou Doumbouya. — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 17, 2021

Seulement deux matches avec les Lakers

Au total, l'international français n'a joué que deux matches NBA avec les Lakers. Sa deuxième sortie avait pourtant été plutôt enthousiasmante (11 points à 3/3 aux tirs et 4 rebonds en 13 minutes) mais cela n'a pas suffit à convaincre les Lakers de le conserver. Âgé de 20 ans seulement encore, Sekou Doumbouya va clairement devoir se refaire une réputation dans la grande ligue. Sans doute qu'il lui faudra enchaîner les bonnes performances en G-League en espérant un nouveau "call-up" pour revenir au niveau supérieur.