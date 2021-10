Envoyé à Houston, Sekou Doumbouya va être coupé

NBA

Ne croyant déjà plus en lui, Sekou Doumbouya (2,05 m, 20 ans) a été envoyé aux Brooklyn Nets après les Summer Leagues NBA. Malgré un bon match dimanche contre les Los Angeles Lakers (11 points à 3/3 aux tirs en 13 minutes), la franchise yorkaise a décidé de le transférer à Houston contre un deuxième tour de Draft et 110 000 dollars. Selon The Athletic, le jeune poste 3-4 va être coupé dans la foulée. S'il touchera son contrat de 3,6 millions de dollars, il sera libre de signer où il veut d'ici 48 heures.

Qu'est ce qui cloche ?

Reste à savoir si une autre franchise NBA voudra encore de lui. Pourtant, Sekou Doumbouya n'a que 20 ans et présente toujours des caractéristiques intéressantes (2,05 m, des qualités athlétiques importante et un instinct élevé pour le jeu). Il y a deux ans, il avait été retenu à la 15e place de la Draft et son potentiel faisait saliver nombre des observateurs. Des observateurs qui ne croient déjà plus en lui, jugeant son manque de sérieux et de fiabilité comme incompatible avec une carrière de haut-niveau.