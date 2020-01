Eric Gordon (50 points) stoppe le Jazz de Rudy Gobert

NBA

Crédit photo : Houston Rockets

Les forfaits de Russell Westbrook et James Harden pouvaient apparaître comme une aubaine pour le Jazz d'Utah, qui recevait les Houston Rockets ce lundi soir en NBA. Mais la franchise de Salt Lake City est tombée sur un intenable Eric Gordon. L'arrière a planté pas moins de 50 points à 14/22 aux tirs dont 6/11 à 3-points. La défense du Jazz n'a rien pu faire pour l'arrêter et les visiteurs se sont imposés 126 à 117. Ultra-dominateur en janvier, Rudy Gobert a cette fois du se contenter de 12 points à 3/5 et 14 rebonds en 37 minutes. Présent sur la feuille de match du côté de Houston, William Howard n'est pas entré en jeu.

Dans les autres rencontres, Sekou Doumbouya (8 points à 3/7, 4 rebonds, 2 contres et 3 balles perdues en 35 minutes) et Détroit ont perdu contre Cleveland 115 à 100. Nouvelle défaite également pour Orlando qui traverse une période difficile. Le Magic est tombé chez le voisin floridien, Miami, 113 à 92. Evan Fournier a été en difficulté avec son tir (9 points à 3/13, 8 passes décisives et 4 rebonds en 31 minutes).

Les résultats NBA du lundi 27 janvier 2020 :