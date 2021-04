Et de neuf pour Utah et Gobert, difficile soirée pour Maledon, Hayes de retour dans la défaite

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Le Jazz d'Utah réalise une nouvelle longue série de victoires. Les joueurs de Salt Lake City ont écrasé le Magic d'Orlando ce samedi, 137 à 91, signant ainsi leur neuvième succès consécutif. Son équipe devant de 38 points à la mi-temps (record de la franchise), le coach Quin Snyder a pu faire tourner son effectif, laissant Rudy Gobert seulement 20 minutes sur le parquet, pour 11 points à 4/6 aux tirs, 6 rebonds et 4 contres.

Franchise record 38-point halftime lead pic.twitter.com/YrxIQV4KjV — utahjazz (@utahjazz) April 4, 2021

Autre large victoire, celle de New York. Les Knicks ont battu les Pistons de Détroit de 44 points, 125 à 81, dans le Michigan. Si Frank Ntilikina a du se contenter de 3 minutes de "garbage time" (1 point, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interceptions), Killian Hayes a joué 20 minutes pour son premier match depuis trois mois. Le Choletais a cumulé 5 rebonds et 3 passes. En revanche, il a manqué ses 3 tirs. Malgré l'écart, Sekou Doumbouya n'est pas entré en jeu.

De son côté, le Thunder a fait pire encore, terminant à -48 à Portland (133 à 85). Après ses 33 points de la veille, Théo Maledon n'a réussi qu'un de ses 12 tentatives de tir, pour 7 points. Il n'a pas pesé autrement avec 2 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes.

Enfin, Axel Toupane n'est pas entré en jeu dans la victoire de Milwaukee à Sacramento (128-129).