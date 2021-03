Evan Fournier : "Boston ? Un challenge très excitant"

Orlando a envoyé Evan Fournier aux Boston Celtics, ce jeudi, juste avant la date limite des transferts en NBA. C'est donc une page qui se tourne pour l'arrière français après six saisons et demi passées en Floride. C'est donc une nouvelle équipe donc pour Fournier qui va renforcer des Celtics qui ont bien besoin d'une nouvelle dynamique. Jeudi soir, il s'est confié au micro de NBA Extra quelques heures après l'échange :

