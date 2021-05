Evan Fournier (18 points) et les Celtics mettent fin à leur série de défaites, 17 secondes de jeu pour Ntilikina

NBA

Evan Fournier retrouve le goût de la victoire avec les Boston Celtics, victorieux 108-124 sur le parquet des Timberwolves de Minnesota. L'international tricolore a bien contribué à ce succès, alignant 18 points à 6/11 aux tirs, 1 rebond et 6 passes décisives en 24 minutes. Les Celtics, en souffrance en ce moment et privés de plusieurs joueurs majeurs, ont remporté leur troisième victoire de ce mois de mai. Actuellement 7e de la conférence Est, avec un bilan actuel de 36 victoires et 35 défaites, Boston se prépare à disputer les play-in. Face à qui ? Indiana ? Charlotte ? Washington ? Réponse la nuit prochaine pour la dernière journée de la saison régulière.

En revanche, Frank Ntilikina n'a eu droit qu'à 17 secondes de jeu. Le Strasbourgeois a été envoyé au feu à deux reprises dans la dernière minute, sur deux possessions défensves, d'une rencontre où New York s'est imposé après prolongation, 118-109, contre Charlotte. Les hommes de Tom Thibodeau sont 4e de la conférence Est, avec 40 victoires pour 31 défaites. Ils affronteront Atlanta au 1er tour des play-offs. Reste à savoir quelle franchise aura l'avantage du terrain, les deux équipes étant à égalité au classement avant donc cette ultime journée.

Enfin, Axel Toupane n'était même pas inscrit sur la feuille de match contre Miami. Milwaukee s'est imposé à domicile contre les Floridiens 122-108. Les Bucks sont 3e de la conférence Est avec 46 victoires et 25 défaites.