Evan Fournier (21 points) a inscrit le panier de la gagne à Phoenix

Alors qu'il pourrait être transféré ce jeudi, Evan Fournier se montre très performant depuis son retour de blessure. Après sa sortie à 31 points contre Denver mardi, le Français a signé avec une nouvelle belle partition ce mercredi contre Phoenix avec 21 points à 8/16 aux tirs dont 4/9 à 3-points et 2 passes décisives en 32 minutes. Mais surtout, il a inscrit le tir de la victoire à 6,4 secondes de la fin pour assommé la franchise de l'Arizona.

Très bien accompagné par un Nikola Vucevic des grands soirs (27 points à 11/19 aux tirs, dont 3/5 derrière l'arc, 14 rebonds et 4 passes décisives en 33 minutes), Evan Fournier et le Magic obtiennent une victoire de prestige chez le deuxième à l'Ouest (29 victoires pour 14 défaites), Orlando obtient donc sa quinzième victoire de la saison et reste quatorzième à l'Est.

Quant à la suite, Evan Fournier va l'attendre comme tout le monde. Sans oublier qu'il reste très attaché au Magic, comme il a pu l'exprimer devant la presse (en visio-conférence) après la rencontre.

It's important to remember the NBA trade deadline exacts an emotional toll for the people involved. Evan Fournier was asked by @TheAthleticNBA what the city of Orlando and the Magic have meant to him over the last seven years, and his answers were introspective and emotional. pic.twitter.com/ztZbgikPM0