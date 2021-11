Evan Fournier (26 points) retrouve des couleurs contre les Lakers

NBA

Pas au mieux ces derniers temps, Evan Fournier a fini meilleur marqueur des New York Knicks ce mardi lors de la victoire contre les Los Angeles Lakers (106-100), qui n'ont pas pu aligner LeBron James (suspendu après son coup de coude donné à Isaiah Stewart). L'arrière a réussi 8 de ses 14 tirs, avec un joli 6/9 à 3-points, pour finir à 26 points, en plus de ses 4 rebonds et 2 passes décisives. Son adresse a fait beaucoup de mal à la défense de zone adversaire.

Frank Ntililina (mollet droit) et Killian Hayes (pouce) n'ont pas joué lors des matches de Dallas (victoire en prolongation chez les Clippers) et Détroit (défaite contre Miami). Petr Cornelie est lui entré 3 points (0/1 aux tirs, 2 rebonds) avec Denver à Portland (défaite 119-100).