Evan Fournier (29 points) brille et Orlando gagne

NBA

Crédit photo :

Et de trois ! Le Magic d'Orlando (13 victoires, 18 défaites), après une période difficile, remonte peu à peu au classement. Dimanche, les Floridiens ont battu Détroit 105 à 96. Pour cela, ils se sont appuyés sur leur duo Evan Fournier (29 points - record de la saison - à 7/15 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes décisives en 31 minutes) - Nikola Vucevic (37 points à 14/27 et 12 rebonds). Du côté des Pistons, Sekou Doumbouya a joué 16 minutes pour 3 points à 1/6 et 5 rebonds.

En déplacement à Cleveland, Oklahoma City (12 victoires, 18 défaites) s'est imposé 117 à 101, infligeant aux Cavaliers leur 10e victoire de suite. Âux côtés de Shai Gilgeous-Alexander (31 points et 9 passes décisives), Théo Maledon a réalisé un match de bonne facture (14 points à 5/7 aux tirs dont 3/4 à 3-points, 2 rebonds et 3 passes décisives en 33 minutes) malgré 5 balles perdues.

THEO.



14 points, 3 rebonds, 2 assists

3-4 à longue distance, 5-7 au shot.



Théo Maledon & le @OKCThunder l'emportent à Cleveland! #TunderUp pic.twitter.com/L9nk8QmS94 — NBA France (@NBAFRANCE) February 22, 2021

En déplacement à Los Angeles, Brooklyn (20 victoires, 12 défaites) s'est appuyé sur son "six majeur" pour remporter son duel avec les Los Angeles Clippers (22 victoires, 10 défaites) sur le score de 112 à 108. C'est leur sixième victoire de suite dans leur déplacement à l'Ouest, avec de victoires sur les parquets de Golden State, Sacramento, Phoenix et des deux équipes de Los Angeles. Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué que 6 minutes suite à un coup reçu à la hanche droite. Chez les Clippers, Nicolas Batum a cumulé 3 points à 1/6 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes.

Timothé Luwawu-Cabarrot is out for the remainder of the game due to a right hip contusion. — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 22, 2021

Autrement, Frank Ntilikina et Vincent Poirier ne sont pas entrés en jeu lors de la victoire de New York contre Minnesota et de la défaite des Sixers à Tampa Bay contre Toronto.