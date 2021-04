Evan Fournier (Boston) à l'arrêt une semaine

NBA

Crédit photo : Youtube

Après deux premiers matches moyens du côté des Boston Celtics, Evan Fournier semblait avoir trouvé sa place et son rythme avec sa nouvelle équipe. Saignant sur ses deux derniers matches (23 et 17 points dont un excelltn 11/16 à 3-points en cumulé), l'arrière tricolore était listé "out" pour le match contre Philadelphie, ce mardi, remporté par les Sixers (106-96).

En conférence de presse, après le match, Brad Stevens, l'entraîneur de Boston, est revenu sur le sujet. Il semblerait qu'Evan Fournier soit indisponible pour au minimum une semaine. La COVID-19 serait mise en cause pour cet arrêt, mais aucune précision n'a été apportée pour savoir s'il est touché ou simplement cas contact. C'est un nouveau coup dur pour Boston qui a bien besoin de l'arrière des Bleus.