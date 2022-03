Evan Fournier bat le record de 3-points de New York sur une saison

Avec son 218e 3-points de la saison, Evan Fournier a dépassé le record des New York Knicks détenu par John Starks avec ses 217 tirs derrière l'arc durant la campagne 1994-1995.

Après une arrivée triomphale où il a planté 32 points pour son premier match avec les Knicks, Evan Fournier a continué d'enfiler les paniers dans la franchise de New-York. Cette saison, il a passé deux caps : 1 200 3-points en carrière NBA et le record de 3-points en une saison. Il en est actuellement à 1 268 paniers à 3-points en carrière.

John Starks, l'ancien détenteur de ce record a tenu à féliciter en vidéo le nouveau recordman :

À l'époque John Starks avait joué 80 matches sur 82 en rentrant 3 paniers par match en moyenne tandis que Evan Fournier l'a réalisé sur 73 matches avec des belles stats : 39,7% de réussite.

12 joueurs au dessus de 200 points cette saison

Ce mercredi Evan Fournier est rentré dans le groupe de joueurs qui ont planté plus de 200 tirs à 3-points cette saison : Stephen Curry, Buddy Hield, Fred VanVleet, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Patty Mills, Malik Beasley, Duncan Robinson, Desmond Bane, Trae Young, et Terry Rozier.

L'ancien joueur du Magic préfère toutefois rester humble vis-à-vis de ce record de franchise :

Most 3s made in a season by a Knick.

Never been a record guy, but I am feeling humble tonight to hold one in such an iconic franchise.

Thanks to my teammates for all the great passes, and all the fans telling to shoot it every time I touch the ball lol.