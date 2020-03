Evan Fournier blessé au coude

Vendredi soir, Evan Fournier n'a pas pris part à la victoire d'Orlando à Minneapolis. L'arrière français du Magic souffre d'une entorse du coude. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Evan Fournier underwent an MRI, and that exam revealed the UCL sprain in his right (shooting) elbow. Fournier's elbow is swollen from the injury. "As a layman, I would say it could be a little bit [before he plays again]," coach Steve Clifford said.