Evan Fournier cartonne (31 points) mais perd encore

NBA

Crédit photo :

Ce mardi, le Magic d'Evan Fournier recevait les Denver Nuggets (cinquième à l'Ouest avec un bilan de 26 victoires pour 17 défaites). Si le Français a réalisé l'un des meilleurs matches offensifs de sa saison avec 31 points à 10/18 aux tirs dont 5/12 à 3-points, 6 passes décisives et 1 rebond en 36 minutes, c'est bien les Nuggets qui se sont imposés 110-99 sur le parquet de l'Amway Center. Dans ce match, Denver a tout de suite pris les commandes avec un premier quart-temps dominé de la tête et des épaules (15-30). Si Fournier a tenté, tant bien que mal, de garder le Magic dans le match, la marche était trop haute pour Orlando face à un Nikola Jokic encore une fois de gala. L'intérieur serbe a signé le 52e triple-double de sa carrière NBA (28 points à 11/17 aux tirs, 15 rebonds et 10 passes décisives en 36 minutes). Le Magic est toujours quatorzième à l'Est avec un bilan de 14 victoires et 29 défaites.

Avec Brooklyn, Timothé Luwawu-Cabarrot a retrouvé du temps de jeu en sortie de banc dans le déplacement des Nets à Portland. Dans la victoire des siens 116-112, "TLC" a joué 27 minutes pour des statistiques plus que correctes (11 points à 4/7 aux tirs dont 2/5 à 3-points, 4 rebonds et 3 passes décisives).

Dans l'autre franchise de New York, les Knicks, Frank Ntilikina reste dans la rotation, pour le moment. Siil n'a joué que 10 minutes pour 3 rebonds, 1 passe décisive et aucun tir tenté, les Knicks d'un Julius Randle étincelant (37 points) l'ont emporté 131-113 contre Washington D.C.

De son côté, Vincent Poirier n'est pas entré en jeu dans la victoire de Philadelphie, 108-98, chez les Golden State Warriors.