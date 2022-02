Evan Fournier dépasse la barre des 1 200 paniers à 3-points en NBA

NBA

Avec ses 4 paniers marqués à 3-points contre Denver, Evan Fournier a désormais plus de 1 200 tirs à 3-points réussis à son compteur. Pour autant, ça ne paye toujours pas pour les New York Knicks qui essuient un quatrième revers consécutif. Pour les deux autres joueurs français qui ont joué ce mardi, ils ont connu deux grosses défaites. Les Clippers de Nicolas Batum ont perdu sur le score de 135 à 109 face aux Grizzlies de Memphis. Les Detroit Pistons se sont encore plus lourdement inclinés : 116 - 86 contre les Dallas Mavericks.

Evan Fournier (2,01 m, 29 ans) est deuxième meilleur scoreur français à 3 points en NBA a franchi un nouveau palier, celui des 1 200 tirs primés réussis. Le premier de ce classment reste Nicolas Batum et ses 1 425 réalisations. A Denver, là où tout a commencé pour lui en NBA, l'international français a inscrit 4 de ses 10 tentatives derrière l'arc. Au total, il a marqué 21 points en 31 minutes. Pour autant, Les New York Knicks ont perdu un septième match sur leurs huit dernières rencontre. Douxième de la conférence Est, les New Yorkais ont un bilan de 24 victoires pour 31 défaites. Il va falloir vite se reprendre pour ne pas laisser échapper la qualification au play-in.

Ca passe pour les Hawks d'Atlanta contre des Pacers d'Indiana (133 à 112) remaniés, avec notamment le départ de Domantas Sabonis pour Sacramento. Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 25 ans) a marqué 3 points pour les Hawks et réalisé 1 passe décivise. Sa franchise est dixième de la conférence Est avec un blian de 26 victoires pour 28 défaites.

De l'autre côté du pays, Nicolas Batum (2,03 m, 32 ans) a inscrit 7 petits points et pris 3 rebonds maisles Clippers se sont inclinés 135 à 109 face aux Memphis Grizzlies de l'excellent Ja Morant (1,91 m, 22 ans), auteur de 30 points dans cette rencontre. Un déficit de 26 points, presque le même écart que lors de la défaite précédente contre les Bucks de Milwaukee (137-113). Néanmoins, les Clippers sont toujours dans la course aux playoffs avec une huitième place dans la conférence Ouest.

Back at it on Thursday. pic.twitter.com/5YwHCGWARO — LA Clippers (@LAClippers) February 9, 2022

Les Pistons de Détroit sont encore plus bas. La franchise du Michigan vient de perdre son cinquième match d'affilé. Killian Hayes (1,96 m, 20 ans) n'a pas pu empêcher un énième revers pour les Pistons, défaits 116-86 par Dallas. Pour ce match, Hayes a cumulé 6 points à 3/5 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes tandis que Frank Ntilikina (1,93 m, 23 ans) a fni à 4 points à 2/5 et 3 rebonds en 16 minutes. Dernier de conférence Est, les Pistons ont un bilan de 12 victoires pour 42 défaites.