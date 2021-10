Evan Fournier en couverture de L'Equipe Magazine

NBA

Alors que la saison 2021-2022 démarre ce mardi 20 octobre, Evan Fournier s'apprête à faire ses débuts avec les New York Knicks, pour lesquels il s'est engagé quatre ans durant l'interaison. En pleine présaison, le correspondant local de L'Equipe à New York, Antoine Bancharel, l'a rencontré. Son reportage a fait la Une de L'Equipe Magazine du samedi 16 octobre. Le médaillé olympique confie déjà se sentir comme un poisson dans l'eau à New York :

"Je me sens chez moi, déjà. C'est quand même un signe fort ! Quand je sors mon chien, que je me balade en ville, je n'ai pas l'impression que je viens d'arriver. Je crois que je corresponds à l'image de cette ville : quelqu'un d'ambitieux, de « tough » (dur), qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas facile à expliquer. J'ai toujours voulu jouer ici. Je n'ai pas peur d'être sous le feu des projecteurs, dans un gros marché. Oui, il y a une pression. Si tu n'es pas bon, tu te fais dégommer. Mais en tant que sportif, au final, tu veux ça ! (Il insiste) Tu veux qu'on attende beaucoup de toi. J'ai passé sept années géniales à Orlando, mais que tu perdes ou pas, là-bas, ça leur est un peu égal. Moi je veux des challenges quand je me lève le matin. Ça me stimule beaucoup d'être ici."

New York joue son premier match de saison régulière contre Boston ce mercredi.