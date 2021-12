Evan Fournier en leader, Ntilikina dans le cinq majeur

NBA

New York a pris le dessus sur Détroit grâce à un Evan Fournier à 22 points. L'international français, qui a droit au plus gros temps de jeu de son équipe (40 minutes), a été agressif mais pas toujours en réussite (éé points à 9/24 de réussite aux tirs, dont 4/11 à 3-points). Il permet à son équipe de s'imposer 105-91 contre Detroit, qui n'a pas aligné Killian Hayes. Le jeune meneur est malade. C'est Cory Joseph qui l'a remplacé dans le cinq majeur.

Dans le cinq majeur de Dallas, là aussi il y a eu une surprise. Après avoir été malade, Frank Ntilikina était disponible et il a directement atterri en tant que titulaire aux côtés de Jalen Brunson. Ntilikina a joué 32 minutes et marqué 5 points, pris 2 rebonds et donné 4 passes décisives. Les Mavericks l'emportent 114-102 contre Minnesota, sans Kristaps Porzingis, Luka Doncic et Tim Hardaway Jr.