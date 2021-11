Evan Fournier encore discret mais New York vainqueur

NBA

5/19 aux tirs. C'est l'adresse globable des Français en NBA en ce 15 novembre 2021. Seulement, certains ont gagné. A commencer par les New York Knicks qui ont retrouvé le succès, en s'imposant 92-84 contre les Indiana Pacers au Madison Square Garden. Evan Fournier a manqué d'adresse (7 points à 3/9 aux tirs) mais a été relativement complet (3 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes). Toutefois, le staff a décidé de se passer de lui et de Kemba Walker lors du dernier quart-temps, lorsque les Knicks ont fait la différence grâce à leur défense (23-10).

En sortie de banc, Frank Ntilikina a fini à 1/4 aux tirs, pour 3 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 16 minutes. Surtout, les Mavericks l'ont empoté contre Denver (111-101) grâce à un excellent dernier quart-temps (32-18). Les Texans comptent 9 victoires et 4 défaites.

Très bon dimanche, Killian Hayes n'a cette fois pas réussi le moindre tir (sur 5 tentatives) même s'il a également cumulé 5 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes. Détroit a perdu à domicile 129 à 107 contre Sacramento.

Frnchie Time



Frank, Evan & TLC pic.twitter.com/AVBsoy5tTL — NBA France (@NBAFRANCE) November 16, 2021

Entré en toute fin de rencontre alors que la victoire des Hawks contre Orlando (129-111) était actée, Timothé Luwawu-Cabarrot a réussi sa tentative de panier à 3-points. Théo Maledon a lui vécu un nouveau "DNP" ("did not play", soit "n'a pas joué") avec Oklahoma City, qui a perdu 103 à 90 contre Miami. En revanche, Sekou Doumbouya (Lakers), Killian Tillie (Memphis), Yves Pons (Memphis), Petr Cornelie (Denver) et Joël Ayayi (Washington D.C.) n'étaient pas sur la feuille de match de leur équipe.