Evan Fournier enfin de retour à la compétition

Absent depuis la fin de l'année 2020 à cause d'une blessure au dos, Evan Fournier a manqué neuf matches depuis et le Magic - qui a également perdu Markelle Fultz (rupture des ligaments croisés) - enchaîne les défaites et a un bilan négatif (8 défaites en 14 matches) après avoir démarré la saison avec 4 victoires. De retour à la compétition ce mercredi contre Minnesota, l'arrière français va tenter d'aider les Floridiens à redresser la barre.

After missing nine consecutive games with back spasms, Evan Fournier will be available to play tonight in Minneapolis, Magic officials announced.