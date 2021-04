Evan Fournier et les Celtics chutent lourdement face aux Hornets

NBA

Crédit photo : Youtube

Evan Fournier disputait, ce dimanche, son deuxième match depuis son arrêt en raison de la COVID-19. Face aux Charlotte Hornets, le Français a une nouvelle fois été discret avec 0 point à 0/3 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive en 19 minutes. Les Celtics n'ont rien pu faire face au collectif des Hornets (4 joueurs à plus de 20 points et 39 passes décisives) et s'inclinent largement, 125-104. Avec 21 points, 11 passes décisives et 5 rebonds, Terry Rozier a notamment fait mal à son ancienne équipe.

Le choc de la soirée opposait les premiers de la conférence Est, les Brooklyn Nets, et les deuxièmes de l'Ouest, les Phoenix Suns. Emmenés par un duo Kyrie Irving (34 points, 12 passes décisives) - Kevin Durant (33 points en 28 minutes), les Nets se sont imposés 128-119, dans un combat acharné avec la franchise d'Arizona. Timothé Luwawu-Cabarrot a été mis au repos sur décision de son entraîneur, Steve Nash.

Il en est de même pour Axel Toupane qui n'est pas entré en jeu dans la défaite des Bucks, 111-104 face aux Atlanta Hawks.