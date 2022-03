Evan Fournier et Nicolas Batum défaits avec les Knicks et les Clippers

NBA

Mardi soir, Evan Fournier a réalisé un match en demi-teinte avec 11 points à 4/11 de réussite aux tirs, 1 rebond, 4 passes décisives et 1 interception en 25 minutes. En l'absence de Julius Randle, c'est R.J. Barett qui s'est chargé de mettre beaucoup de points (30 points à 9/25, 13 rebonds) mais les Knicks (12e, 30 victoires et 42 défaites) se sont inclinés 117-111 contre les Hawks (10e, 36 victoires et 36 défaites) et voient leurs espoirs de play-in diminuer encore un peu plus.

Nicolas Batum s'est montré actif avec 9 points à 3/6 de réussite aux tirs à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 18 minutes. Défaits 127-115 par les Nuggets, les Los Angeles Clippers signent un quatrième revers de suite et la venue des Sixers de Joël Embiid et celle du Jazz de Rudy Gobert dans les prochains jours ne devrait pas faciliter les choses pour la franchise californienne.