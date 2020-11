Evan Fournier et Nicolas Batum lèvent leur option et restent dans leur franchise

NBA

Crédit photo : Sébastien Meunier

Après la Draft qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, la free agency (le marché des tranferts/signatures) va avoir lieu en NBA ce vendredi. Evan Fournier et Nicolas Batum, eux, n’ont pas activé leur « player option », qui leur permettait de se libérer de leur dernière année de contrat. S'ils ne sont pas échangé, ils resteront donc respectivement à Orlando et Charlotte.

Arrivé en 2014 du côté de la Floride, Evan Fournier (2,01m , 28 ans) sort d’une bonne saison avec sa franchise floridienne. En saison régulière, l'arrière a compilé 18,5 points, 2,6 rebonds et 3,2 passes décisives en 66 matchs et a permis au Magic de se qualifier pour les playoffs NBA pour la deuxième saison consécutive. Le Francilien va toucher 17 millions de dollars (avant l'éventuelle baisse des revenus prévues par la NBA) cette saison à Orlando.

Magic’s Evan Fournier will exercise his $17M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

Pour Nicolas Batum (2,03 m, 31 ans), c’est une saison plus mitigée qui s’est profilée lors de l’exercice précédent. Avec des moyennes de 3,6 points, 3 passes décisives et 4,5 rebonds en 22 matchs de saison régulière, l’ailier a réalisé sa plus petite saison statistique outre-Atlantique. Son dernier match remonte au 24 janvier dernier à Paris, contre Milwaukee. Le Normand doit toucher 27,1 millions de dollars cette saison.

Charlotte’s Nicolas Batum will exercise his $27.13M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

Pour cette saison, qui débutera le 22 décembre 2020, nul doute que les deux Français auront envie de performer au sein de leurs franchises respectives pour arriver en forme aux Jeux olympiques avec les bleus.