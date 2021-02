Evan Fournier et Orlando enfin victorieux, les Clippers de Nicolas Batum battus

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Sale soirée pour Nicolas Batum et les Los Angeles Clippers. Comptant jusqu'à seize points d'avance, les coéquipiers du capitaine de l'équipe de France (16 points à 6/11 aux tirs et 7 rebonds), privés Paul George (douleurs au pied) et de Patrick Beverley (genou), ont fini par céder en deuxième mi-temps contre les Boston Celtics, sans Jaylen Brown (119-115).

L'intérieur saint-quentinois d'Utah Jazz, Rudy Gobert, s'est lui aussi montré à son avantage (12 points à 4/4 aux tirs, 15 rebonds et 4 contres pour 27 d'évaluation). Victorieuse aux Hornets de Charlotte (138-121), la troupe Quin Snyder est toujours leader de la conférence Ouest (18 victoires - 5 défaites) avec ce troisième succès de rang.

43 points, un record en carrière pour Nikola Vučević

Contre Chicago, le Magic d'Orlando a enfin renoué avec la victoire (123-119), après quatre défaites de suite. Derrière un Nikola Vučević record (43 points à 17/29 aux tirs mais aussi 19 rebonds et 4 passes pour 53 d'évaluation), Evan Fournier a également su tirer son épingle du jeu (20 points dont 3/7 à 3-points, 3 rebonds et 4 passes pour 16 d'évaluation).

En revanche, Sekou Doumbouya (2 points) et Timothé Luwawu-Cabarrot (8 points), tous les deux battus, ont été plus discrets, ce vendredi 5 février. À noter que Théo Maledon (protocole sanitaire) n'a pas pu jouer avec Oklahoma City.