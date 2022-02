Evan Fournier impuissant chez les Lakers, Théo Maledon sort la tête de l'eau

NBA

Dans le choc de la soirée, les Knicks se déplaçaient à Los Angeles, pour y affronter les Lakers. Evan Fournier a été moins performant que lors de la dernière sortie de New York (30 points face à Memphis), mais dans ses standarts habituels de saison : 15 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en 37 minutes de jeu, à 5 sur 14 aux tirs, dont 3 sur 10 à trois-points. Soit tout de même un pourcentage largement perfectible pour le natif de Charenton, dans un match qui s'est terminé en prolongations (victoire 115-122 pour Los Angeles au final).

Sur le parquet, les autres stars ont répondu présentes : LeBron James a envoyé le 103e triple-double de sa carrière (29 points, 13 rebonds, 10 passes décisives), Anthony Davis (28 points, 17 rebonds), Julius Randle (32 points, 16 rebonds, 7 passes décisives) et R..J. Barrett (36 points, 8 rebonds, 5 passes décisives) ont tous contribué a ce grand match dans la cité des anges.

Après trois sorties d'affilée à zéro point, Théo Maledon va mieux ! Revenu de G-League depuis plus d'une semaine, l'ex-joueur de l'ASVEL a joué 23 minutes dans la défaite du Thunder à Sacramento (113-103). 9 points à 3/5, 1 rebond et 1 passe décisive, de quoi lui redonner confiance alors qu'il tournait à 0,8 point en 10 minutes de moyenne depuis son retour ? Il le faudra car avec la récente blessure de la star d'Oklahoma City, Shai-Gilgeous Alexander, absent jusqu'au All-Star Game, le Normand aura un coup à jouer dans la rotation de Mark Daigneault.

Plus tôt dans la soirée, Killian Tillie et les Grizzlies se rendaient à Orlando. L'ancien joueur de Gonzaga a vu son temps de jeu baisser depuis l'émergence de Ziaire Williams et le retour en forme de Jaren Jackson Jr. 3 minutes passées sur le parquet du Magic pour Tillie, dans une large victoire de Memphis, 115 à 135. L'autre français de la franchise du Tennessee, Yves Pons, n'est pas entré sur le terrain.