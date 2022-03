Evan Fournier inscrit 25 points en vain dans le derby de New York

NBA

Evan Fournier s'est distingué contre les Nets ce dimanche avec 25 points à 9/13 de réussite aux tirs dont un beau 5/8 de réussite à 3-points, 2 rebonds captés et 5 passes décisives en 33 minutes sur le parquet. Malheureusement pour les Knicks, Kevin Durant était intouchable avec 53 points inscrits (19/37) dont 7 marqués dans les deux dernières minutes qui ont permi aux Nets de repartir avec la victoire 110-107. A 14 matches de la fin, New York a accumulé beaucoup de retard (28 victoires, 40 défaites) sur le dixième (Charlotte, avec 33 victoires et 35 défaites) pour la course au play-in.

Evan. Fournier.



Son match face à Brooklyn



25 points

5 passes

9-13 FG

5-8 3PM #NBASundays pic.twitter.com/uxfgFTD0vF — NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2022

Nicolas Batum s'est montré discret lors de la confrontation contre les Détroit Pistons. Il a converti sa seule tentative à 2-points et a manqué ses 5 tirs à 3-points. "Batman" a capté 3 rebonds et délivré 3 passes en 25 minutes. Les Clippers sont repartis avec la victoire 110-106 grâce notamment aux 31 points de Marcus Morris. Touché à l'aine, Killian Hayes n'a pas pris part à la rencontre dans le camp d'en face.

Théo Maledon a marqué 9 points à 3/11 contre les Memphis Grizzlies. Il a également pris 5 rebonds et distribué 4 passes décisives en 25 minutes de jeu. Olivier Sarr a cumulé 2 points à 1/3, 4 rebonds et 1 interception en 15 minutes. Défaits 125-118, OKC signe une cinquième défaite d'affilée mais peut se reprendre ce lundi contre les Hornets de Charlotte.

Les Atlanta Hawks a gagné 131-128 contre les Pacers d'Indiana. Timothé Luwawu-Cabarrot est rentré seulement 11 secondes.