Evan Fournier meilleur marqueur des Knicks, retour de Théo Maledon et belle performance de Killian Hayes

Les français de NBA se sont montrés à leur avantage dans la nuit du vendredi 28 janvier au samedi 29 janvier 2022. Evan Fournier a fini meilleur marqueur de son équipe contre les Bucks, avec 25 points inscrits. Avec un match très propre, le natif de Charenton termine la rencontre à 10 sur 19 aux tirs, dont 5 sur 12 à trois-points. Malheureusement pour le joueur des Knicks, ses coéqupiers n'ont pas été à la hauteur contre les champions en titre, les Milwaukee Bucks : à part les 23 unités de R.J Barett, Julius Randle n'a pris que 9 tirs et n'a inscrit que 9 points, Kemba Walker a marqué 8 points. En face, c'est un énorme Giannis Antetokounmpo qui a inscrit 38 points et 13 rebonds. Les Knicks sombrent au classement et pointent à la douzième place de la conférence Ouest, avec 23 victoires pour 27 défaites.

Face à l'ancienne équipe d'Evan Fournier, Orlando, le jeune français Killian Hayes a livré une belle partition en sortie de banc avec les Pistons. Auteur de 6 passes sans la moindre perte de balles, il ajoute également 11 points, 6 rebonds et 2 contres. Malheureusement, lui non plus n'a pu empêcher la défaite de son équipe sur le parquet floridien (119-103).

Un petit tour à Los Angeles : les Clippers de Nicolas Batum se sont inclinés contre le Heat (121-114). 22 petites minutes jouées pour Nico, il a inscrit 12 points, à 5 sur 10 aux tirs, avec 1 rebond et 2 passes décisives. Après la victoire contre Orlando mercredi soir, la franchise Californienne perd contre le leader de l'Est. Jimmy Butler (26 points) et Bam Adebayo (20 points) ont mené la danse côté Miami.

C'est le grand retour de Théo Maledon. Après plusieurs cartons en G-League, l'ancien joueur de l'ASVEL a fait son retour avec OKC contre Indiana. Lui aussi s'est incliné, après prolongations (113-110). Maledon a joué 13 minutes et a été plutôt discret (3 points, 2 rebonds, 2 passes décisives), mais c'est peut-être le début d'un nouveau rôle pour lui au sein de la rotation du Thunder.

Enfin, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué que 2 minutes dans la sixième victoire de suite des Hawks, contre Boston (108-92). 3 points inscrits seulement, mais les Hawks se relancent dans la courses aux playoffs : onzièmes de l'Est, ils peuvent prétendre à une place au Play-In.