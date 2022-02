Evan Fournier passe 30 points à Memphis, mais les Knicks perdent

NBA

Face à Memphis, le troisième de la conférence Ouest, New York a perdu 120 à 108 ce mercredi au Madison Square Garden. Les joueurs de Tom Thibodeau ont été distancés d'entrée (27-35 à la fin du premier quart-temps) et ne sont parvenus qu'à remporter un quart-temps, le dernier d'un point (29-28). Pourtant, Evan Fournier était dans un grand soir offensivement parlant. L'international français a cumulé 30 points à 11/18 aux tirs, dont 8/12 à 3-points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes. Mais cela n'a pas suffi pour les Knicks qui enregistrent une 28e défaite en 52 matches. Ils ont encore 30 rencontres de saison régulière pour inverser la tendance et remonter petit à petit au classement.

Du côté de Memphis, Killian Tillie n'est pas entré en jeu. Dans les autres affiches de la soirée, Théo Maledon (1 tir raté en 5 minutes) et le Thunder se sont imposés 120 à 114 chez les Mavericks de Frank Ntilikina (3 points à 1/2 et 1 interception en 11 minutes). Enfin, Utah a retrouvé la victoire après cinq défaites de suite, en battant Denver 108 à 104. Face à des Nuggets privés de Nikola Jokic, le Jazz faisait toujours sans Rudy Gobert (cheville).