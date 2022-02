Evan Fournier passe à côté de son match à Portland

NBA

Les Knicks sont dans la tourmente. Malgré une victoire à l'arrachée contre les Warriors jeudi, les New Yorkais sont dan une très mauvaise passe (5 défaites en 6 matchs) et s'éloignent du play-in. Contre Portland, tout avait bien commencé et les Knicks comptaient jusqu'à 23 points d'avance. Mais ils se sont écroulés dans le dernier quart-temps, pour au final perdre 112-103. Plutôt bon ces derniers temps, Evan Fournier a réalisé l'une de ses pires rencontres de la saison : 4 points, 3 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes, et surtout à 1 sur 13 aux tirs, dont 1 sur 10 derrière l'arc.

Franchise historique de la grande ligue, et forts d'un très bel exercice 2020-2021 (quatrièmes à l'Est, sortis au premier tour des playoffs par les Hawks), les New York Knicks peinent à confirmer cette saison. Avec ce nouveau revers, les coéquipiers d'Evan Fournier sont douzièmes de la conférence Est, avec 25 victoires pour 32 défaites, et sont à 2 victoires de retard de la première place qualificative au Play-in tournament.

Le nouvel affrontement Mavericks-Clippers veut dire qu'on retrouve deux Français sur le parquet. Dans un rematch d'une rencontre disputée jeudi (victoire des Mavericks grâce à 51 points de Luka Doncic), le combat était tout aussi disputé. Le Slovène continue sa vendetta personnelle contre la franchise de Los Angeles : 45 points, 15 rebonds et 8 passes décisives. Mais cette fois-ci, ce n'est pas assez pour battre les Clippers, qui arrachent un succès 99-97.

Les Frenchies ont été discrets : 20 minutes jouées, aucun point ni passe décisive, 2 rebonds pour Nicolas Batum, mais la victoire au bout ; et 12 minutes de temps de jeu, pour 2 points et 1 rebond de Frank Ntilikina. Les Clippers rebondissent après 3 défaites de rang, et mettent un terme à la série de 4 victoires de suite des Mavs.