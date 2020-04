Evan Fournier pessimiste au sujet de la reprise de la saison NBA

NBA

En cette période de confinement, Evan Fournier est "on fire" sur les réseaux sociaux. Très actif avec sa communauté, l'arrière de l'équipe de France masculine et du Magic d'Orlando n'hésite pas à questionner ses "followers" ou partager ses ressentis. Dimanche, en début de soirée heure française, il a exprimé sa crainte de voir la saison NBA 2019/20 ne jamais reprendre, à cause du coronavirus.

"Je ne sais pas vous j'y crois de moins en moins à la reprise de la saison, a-t-il dit dans une premier tweet, avant de poursuivre. Ici (en Floride), on commence à peine le confinement. Une reprise en juillet ? C'est dans quatre mois. Il nous faudrait au moins un mois de reprise / préparation physique sinon les blessures ça va être massacre. Et en plus on irait direct en playoffs ?"

