Evan Fournier rate le panier de la gagne à San Antonio

NBA

Crédit photo : Orlando Magic

Auteur d'une belle performance à San Antonio (23 points à 8/16 aux tirs, dont 5/10 à 3-points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions en 30 minutes), Evan Fournier avait l'occasion d'être le héros de la soirée samedi soir à San Antonio. Mais son ultime tentative de tir, à 2,2 secondes de la fin, après que le Magic ait volé le ballon aux Spurs, n'est pas entrée dans le cercle. "Vous l’avez vu, a-t-il réagi, frustré, au micro de l'Orlando Sentinel. C’est un layup. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Je l’ai raté. C’est un layup, mec. Un putain de layup. Il n'y a pas d’excuse pour ça." Une action, pas si facile que ça à transformer, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous (à partir de 7 minutes).

Dans les autres rencontres, les deux champions d'Europe U16 et U18, Frank Ntilikina (4 points à 1/2 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives en 17 minutes) et Adam Mokoka (8 points à 2/2 à 3-points, 1 rebond et 1 passe décisive en 16 minutes), se sont affrontés au Madison Square Garden. Ce sont les Knicks qui l'ont emporté 125 à 115.

Sinon, Elie Okobo a été performant (14 points à 4/8, 7 rebonds et 5 passes décisives en 20 minutes) mais Phoenix a perdu à domicile contre Golden State (98-115). Timothé Luwawu-Cabarrot (3 points à 1/5 et 3 rebonds en 18 minutes) et les Nets ont perdu à Miami (116-113).