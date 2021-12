Evan Fournier refait le coup contre Boston (32 points), le Jazz de Gobert tombe encore, Batum de retour

NBA

Auteur de 32 points lors du premier match de la saison contre les Boston Celtics, Evan Fournier avait démarré très fort son aventure avec les New York Knicks. Depuis, celle-ci se révèle plus difficile. Après un gros passage à vide, l'arrière a marqué 23 points dans une victoire à Houston. Ce samedi, alors qu'il retrouvait les Celtics, il a de nouveau fait monter le compteur à 32, grâce à ses 13 paniers marqués sur 24 (4/10 à 3-points), en plus de prendre 5 rebonds et donner 3 passes décisives en 43 minutes. Cependant, son équipe s'est inclinée 114 à 107 au Garden de Boston, signant ainsi sa 17e défaite de la saison, après 30 matches joués.

Egalement performant (11 points à 4/4 aux tir, 19 rebonds et 6 contres en 38 minutes), Rudy Gobert n'a pas pu empêcher la deuxième défaite de suite du Jazz. Après avoir été battu par San Antonio, Utah a perdu à domicile contre Washington D.C. (103-109). Les joueurs de Quin Snyder ont perdu à chacune des trois absences du meneur Mike Conley. Leur adresse aux lancers francs dans le dernier quart-temps (7/14) a également été problématique face à Bradley Beal (37 points) & co.

Frenchie Time



Rudy Gobert | vs. Wizards



11 POINTS | 19 REBONDS | 6 CONTRES



Le jazz s'incline 109-103 face à Washington pic.twitter.com/4yqaBpHRpc — NBA France (@NBAFRANCE) December 19, 2021

Nicolas Batum, touché à la cheville lors de son retour à la compétition après trois semaines d'absence pour COVID-19, a rejoué. Le capitaine de l'équipe de France a réussi 4 de ses 6 tentatives à 3-points en sortie de banc (25 minutes). Son ultime panier - qui a donné 4 points d'avance aux siens (97-101) - aurait pu faire la différence pour les Clippers mais Shai Gilgeous-Alexander a donné la victoire au Thunder de Théo Maledon (qui n'a pas joué) sur le buzzer contre son ancienne équipe.

THUNDER WIN IT AT THE BUZZER



SGA with the game-winning three pic.twitter.com/MV9FzvK1cB — SportsCenter (@SportsCenter) December 19, 2021

Frenchie Time



Nico Batum | vs. Thunder



12 POINTS | 4x 3PM



Les Clippers s'inclinent dans les dernières secondes face au Thunder pic.twitter.com/VPfExm17LI — NBA France (@NBAFRANCE) December 19, 2021

Enfin, Killian Hayes s'est approché du double-double (8 points à 4/11, 10 passes décisives et 4 rebonds en 36 minutes) mais Détroit s'est également incliné, à domicile contre Houston (107-116).