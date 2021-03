Evan Fournier rejoint les Boston Celtics

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Mal embarqué cette saison à l'Est (15 victoires et 29 défaites), Orlando a choisi de lancer un processus complet de reconstruction. Le Magic a ainsi envoyé son pivot All-Star Nikola Vucevic à Chicago et son arrière scoreur Evan Fournier (2,01 m, 28 ans) aux Boston Celtics.

En échange, les Floridiens récupèrent deux choix au second tour de la Draft. Sur le plan sportif, cela paraît déséquilibré. Mais stratégiquement, cela semble logique. En effet, il était difficile pour l'équipe de Steve Clifford d'accrocher les playoffs cette saison. Et comme l'arrière français arrivait en fin de contrat, autant récupérer des choix de Draft à la place.

Boston vise les playoffs, et mieux encore

Pour Evan Fournier, c'est un nouveau départ, mais aussi la première fois qu'il rejoint une équipe en cours de saison. Au Magic depuis 2014, il s'est longtemps battu pour amener son équipe en playoffs, ce qu'il a ces deux dernières années, en 2019 et 2020. Mais son équipe semblait limitée pour passer un cap et les diverses blessures de cette saison (y compris de Fournier, qui a manqué 18 matches en cumulé) ont accéléré la fin d'un cycle.

Si Boston a réalisé un début de saison décevant (21 victoires, 23 défaites), l'équipe de Brad Stevens reste un vrai prétentant aux playoffs. Dans le Massachusetts, l'ancien joueur de Charenton, du Pôle France, Nanterre, Poitiers, Denver et donc Orlando pourrait jouer en qualité de sixième homme derrière Marcus Smart et Jaylen Brown. De quoi amener une nouvelle menace offensive aux Celtics puisque le triple médaillé de bronze en équipe de France A (Mondiaux 2014 et 2019, Euro 2015) tourne à 19,7 points (meilleure moyenne en carrière) à 46,1% de réussite aux tirs (dont 38,8% à 3-points), 2,9 rebonds et 3,7 passes décisives (meilleure moyenne) en 30 minutes de moyenne sur ses 26 matches de la saison 2020-2021.

A noter que c'est le cinquième Français à jouer en NBA après Jérôme Moïse, Mickaël Piétrus, Guerschon Yabusele et Vincent Poirier.