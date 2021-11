Evan Fournier retrouve de l'adresse, Rudy Gobert encore dominant

NBA

Après plusieurs soirées sans, Evan Fournier a marqué 19 points à 7/13 aux tirs (dont 5/10 à 3-points), pris 2 rebonds et donné 2 passes décisives en 30 minutes de jeu. L'arrière français a ainsi contribué en la difficile victoire des New York Knicks contre les Houston Rockets (106-99), l'équipe au pire bilan de la NBA cette saison. C'est Alec Burks, avec 17 points dans le dernier quart-temps, qui a porté les siens à la victoire.

Pour Utah et Rudy Gobert, les soirées se suivent et se ressemblent. Grâce à un très bon début de dernier quart-temps, le Jazz l'a emporté 123 à 105 à Sacramento avec 21 points à 8/12 aux tirs, 14 rebonds et 1 contre en 30 minutes de son pivot picard. C'est le 51e match de suite qu'il termine à 50% de réussite aux tirs ou plus.

Dans les autres rencontres, Killian Tillie a joué 7 minutes (3 points à 1/4 et 3 fautes) lors de la débâcle de Memphis chez les Minnesota Timberwolves (135-98). Timothé Luwawu-Cabarrot s'est lui contenté de quelques secondes durant la victoire des Atlanta Hawks face aux Charlotte Hornets (115-105).