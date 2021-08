Evan Fournier s'engage pour quatre ans chez les New York Knicks

Après avoir terminé la saison 2020-2021 au sein d'une franchise NBA historique, les Boston Celtics, Evan Fournier (2,01 m, 28 ans) va en rejoindre une autre : les New York Knicks. L'arrière français y a signé pour quatre saisons et 78 millions de dollars indique Adrian Wojnarowski d'ESPN, qui a confirmation de l'agent du joueur, Bouna Ndiaye.

Après avoir réalisé une saison bien au-delà des espérances, en terminant quatrièmes de la conférence Est, les New York Knicks n'ont qu'une idée en tête : confirmer et même continuer à progresser. Aux côtés de Julius Randle, Derrick Rose ou encore R.J. Barrett, Evan Fournier aura de quoi faire.

