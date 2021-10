Evan Fournier saignant (32 points) et vainqueur d'entrée avec New York

La plupart des franchises NBA ont démarré leur saison 2021-2022. Parmi elles, les New York Knicks se sont imposés 138 à 134 après deux prolongations. Evan Fournier a réussi sa grande première chez sa nouvelle franchise, égalant son record de points en carrière (32 points) grâce notamment à un gros coup de chaud en prolongation. L'arrière a réussi 13 de ses 25 tirs, dont 6/13 à 3-points, mais également pris 6 rebonds, donné 3 passes décisives, piqué 4 ballons et perdu qu'une fois la balle en 44 minutes. De quoi séduire les fans d'entrée !

Rudy Gobert a également démarré très fort (16 points à 6/9, 21 rebonds et 1 contre en 29 minutes) mais Utah n'a pas eu besoin de forcer face au Thunder d'Oklahoma City, avec une victoire 106-87. Chez les visiteurs, Théo Maledon s'est contenté de 4 points à 1/6, 3 passes décisives et 2 balles perdues en 21 minutes.

| Highlights that make you go RUUUUUUUDY! #TakeNote | @ZionsBank pic.twitter.com/d4nAKfbJFl