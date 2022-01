Fin de l'aventure à Denver pour Petr Cornelie

NBA

Crédit photo : NBA

Il était déjà suffisamment difficile de passer derrière le MVP Nikola Jokic pour glaner du temps de jeu. Mais maintenant que le quadruple All-Star DeMarcus Cousins venait de rentrer dans la boucle à Denver, cela devenait pratiquement mission impossible pour Petr Cornelie (2,11 m, 26 ans). Le Strasbourgeois n'aura de toute façon plus besoin de se poser la question puisque les Nuggets l'ont coupé, dans le but de donner son contrat deux-voies à Davon Reed.

Sélectionné en 53e position en 2016 par la franchise du Colorado, le vice-champion olympique a mis un pied en NBA en participant à 13 rencontres, sans toutefois avoir l'opportunité de se montrer (1,1 point et 1,1 rebond en 3 minutes de moyenne). Reste à voir désormais s'il reviendra en Europe, lui qui avait des offres en EuroLeague l'été dernier à la suite de sa formidable saison paloise, ou s'il continuera à chasser son rêve américain, potentiellement via la G-League où il a déjà effectué quatre apparitions convaincantes avec Grand Rapids (16,5 points, 13 rebonds, 3 passes décisives et 1,5 contre).