Fin de série pour Rudy Gobert et Utah, Evan Fournier précieux

Après neuf succès de suite, le Utah Jazz (24 victoires - 6 défaites) a rendu les armes face aux Los Angeles Clippers (116-112). Rudy Gobert (8 points et 15 rebonds) n'a jamais pu inverser la tendance, après un début de match raté de Salt Lake City (23-31, 10'). Pour son retour (victime d'une commotion cérébrale), le capitaine de l'équipe de France, Nicolas Batum, n'a pas été en réussite aux tirs (0/2).

À Orlando, Evan Fournier (28 points à 11/18 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes pour 30 d'évaluation) et Nikolas Vucevic (30 points à 13/23 aux tirs, 16 rebonds et 10 passes pour 48 d'évaluation) ont remonté 13 points de retard dans le quatrième quart-temps pour l'emporter face à Golden State (124-120, au final). Le Magic (12e à l'Est, 12 victoires - 18 défaites) retrouve ainsi un peu de couleurs en enchaînant une deuxième victoire de suite.

Enfin, Sekou Doumbouya a été discret lors de la défaite des Détroit Pistons à Memphis (95-109), avec 5 points et 2 rebonds en seulement 6 minutes. Beaucoup plus responsabilisé (30 minutes) Théo Malédon (5 points à 2/6), 3 rebonds et 2 passes décisives) n'a cependant guère fait mieux avec Oklahoma City, battu à Milwaukee (85-98).