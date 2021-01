Finalement, blessure plus sérieuse pour Killian Hayes (Detroit Pistons)

NBA

Finalement, c'est plus sérieux que prévu. Touché lors de la défaite de Detroit à Milwaukee lundi soir, Killian Hayes souffre d’une déchirure labrale de la hanche annonce Shams Charania de The Athletic. Une blessure bien plus sérieuse que la simple contracture qui avait été annoncée dans un premier temps et qui risque de l'éloigner des parquets plusieurs semaines... voir plus s'il doit passer par la case opération. Un coup dur et un coup d'arrêt dans la jeune carrière de l'ancien Choletais. Titulaire au sein de Detroit Pistons en pleine reconstruction, le meneur tournait à 4,6 points (à 27,7%) et 3,6 passes décisives en 21 minutes de moyenne.