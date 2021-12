Fournier discret mais vainqueur, Ntilikina et Dallas battus par les Nets

NBA

Crédit photo :

En déplacement à San Antonio, les New York Knicks ont rééquilibré leur bilan (12 victoires, 12 défaites) en s'imposant 121 à 109 sur le parquet des Spurs. Les New Yorkais ont surtout fait mal à 3-points (18/38) à l'image de R.J. Barrett (32 points à 7/8 derrière l'arc). Pourtant, Evan Fournier a fini à 1/6 dans ce secteur. En tout, l'arrière français a marqué 7 points à 3/8 aux tirs, pris 3 rebonds et donné 1 passe décisive en 21 minutes.

VAN.



7 PTS, 3 REB, 1 AST



Victoire des @nyknicks pic.twitter.com/w4nX78KAtb — NBA France (@NBAFRANCE) December 8, 2021

De retour depuis la fin de semaine dernière après une période d'arrêt due à une blessure au mollet, Frank Ntilikina a été peu utilisé lors de la défaite de Dallas contre Brooklyn (99-102) ce mardi. L'arrière français a passé 11 minutes en jeu. Il a manqué ses 3 tentatives de tirs, pris 2 rebonds et donné 1 passe décisive. Dallas a désormais un bilan négatif (11 victoires, 12 défaites).