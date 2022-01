Fournier enchaîne avec les Knicks, Batum et les Clippers encore défaits

NBA

Les Kincks de New York poursuivent sur leur bonne lancée. En déplacement à Atlanta la nuit dernière, New York a signé sa troisième victoire consécutive (117-108). Les Knicks ont pu compter sur un Evan Fournier efficace dans son rôle de scoreur et précieux dans le money-time, auteur de 18 points (à 7/13 aux tirs dont 4/8 à 3-points), 2 rebonds et 1 passe décisive en 32 minutes de jeu. En face, Timothé Luwawu-Cabarrot a hérité de 15 minutes en sortie de banc et a été discret offensivement (5 points à 2/3 aux tirs). Malgré de bons efforts défensifs du frenchie et les 29 points de Trae Young, les Hawks ne sont jamais parvenus à refaire un retard accumulé en première mi-temps, laissant New York revenir à hauteur de Washington, 9e à l'Est.

Evan Fournier with several key buckets in the Knicks victory against Atlanta:



18 points

4-8 from three pic.twitter.com/pwfp0rzKcN — Knicks Film School (@KnickFilmSkool) January 16, 2022

La victoire mais peu de temps de jeu pour Ntilikina, scénario inverse pour Batum et les Clippers

Eux aussi ont confirmé leur très bon état de forme : les Mavericks de Dallas ont signé leur 8e victoire en 9 matches, en s'imposant la nuit dernière face au Magic d'Orlando (108-92). Pour supléer un Luka Doncic encore omniprésent (23 points, 9 rebonds), Frank Ntilikina a dû se contenter de 6 minutes de jeu. L'ancien arrière de la SIG termine la rencontre avec 3 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.

Pour les Clippers de Los Angeles, les dernières sorties sont plus compliquées. En déplacement à San Antonio, les hommes de Tyronn Lue ont une nouvelle fois manqué le coche, s'inclinant 101 à 94. Dans le 5 de départ, Nicolas Batum s'est pourtant illustré pendant ses 27 minutes sur le parquet, compilant 13 points (à 4/9 aux tirs dont 1/4 à 3-points), 7 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.

Enfin, Théo Malédon et Olivier Sarr ne sont pas entrés en jeu lors de la défaite d'Oklahoma City contre Cleveland. Fraîchement signé par les Lakers sous forme de "two-way contract", Sekou Doumbouya a joué 15 minutes en G-League lors de la défaite des siens contre Salt Lake City (3 points, 3 rebonds, 1 passe décisive), et n'a pas pris part au revers des Lakers à Denver (96-133).