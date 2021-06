Fournier et Boston éliminés, Denver survit à Damian Lillard, les Suns distancent les Lakers

NBA

Boston ne rejouera plus de la saison 2020-2021. Son aventure en playoffs s'est terminée ce mardi après la défaite sur le parquet des Nets de Brooklyn (123-109). Les Celtics n'ont rien pu faire contre le trio de superstars qui a encore fait des siennes après leur match avec 104 points compilés. Cette fois, Durant - Harden - Irving finissent avec au total 83 points.

Boston n'était pourtant pas à la traîne, ils ont toujours su rester au contact des Nets, en étant qu'à -7 (86-79) à la fin du troisième quart-temps. Dans ce match 5, c'est James Harden qui a bombardé la défense de Boston, il plante 34 points à 10/17 aux tirs avec 10 rebonds, 10 passes, 2 interceptions et 2 contres en 39 minutes. En face, Jayson Tatum qui a été phénoménal sur ces playoffs, a lui cumulé 32 points, 9 rebonds et 5 passes décisive. Le Français Evan Fournier finit lui avec 18 points, 6 rebonds et 1 passe en 36 minutes. Les Celtics n'ont pas réussi à rattraper cet écart et à la fin du quatrième quart-temps, les Nets ayant accélérer le jeu pour distancer une dernière fois Boston, bien emmenés par les 3-points de Kevin Durant (24 points à 4/6 derrière l'arc). Les Nets s'imposent donc et se qualifient pour le deuxième tour des playoffs. Ils affronteront les Milwaukee Bucks du MVP en titre Giannis Antetokounmpo pour le choc de la conférence Est.

Les Nuggets et Portland se sont livrés une bataille incroyable dans ce match 5, allant même en double prolongation. C'est Denver qui sort vainqueur, 147-140. Pendant la totalité des quatres premier quart-temps, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Denver a pu compter sur son franchise player, Nikola Jokic, qui termine avec 38 points, 11 rebonds, 9 passes décisives, 1 interception et 4 contres en 46 minutes. Michael Porter Junior a aussi été très utile, surtout en prolongation avec ses 26 points, 12 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Mais l'homme du match est du côté de Portland malgré la défaite. C'est le meneur Damian Lillard qui a littéralement pris feu sur ses 52 minutes passées sur le terrain et arrache le record du plus grand nombre de 3-points inscrits dans un match de playoffs. Lillard termine un historique et monstrueux match à 55 points à 12/17 à 3-points notamment, avec 6 rebonds, 10 passes décisves, 1 interception et 3 contres.

Il est celui qui a permis à Portland de rester au contact de Denver durant tout le match, il a aussi maintenu Portland en vie en les envoyant à deux reprises en prolongations grâce à deux 3-points totalement irréalistes. Lillard a bien été épaulé par son lieutenant, C.J. McCollum, auteur de 18 points. Derrière de 3 points encore une fois à la fin de la deuxième prolongation, Portland a eu la balle dans les mains mais sur son extra-passe pour Robert Covington (19 points) ouvert seul à 3-points, McCollum a mis le pied sur la ligne. Lillard ne pourra plus sauver son équipe une troisième fois et Portland s'incline sur le parquet des Nuggets. Denver se rapproche de la qualification, puisqu'ils mènent 3 victoires à 2.

Dans le dernier match de ce mardi soir, les Suns recevaient les Lakers de LeBron James. Anthony Davis a du rester sur le banc, à cause d'une blessure au genou lors du match 4. Los Angeles n'a rien pu faire contre l'adresse de Devin Booker et s'est incliné 115-85. L'arrière de Phoenix a terminé le match avec 30 points à 13/23 aux tirs, 7 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception en 33 minutes.

Les Lakers ont toujours été derrière Phoenix durant le match, comptant même 30 points de retard à la mi-temps (36-66). Seul point noir pour les Suns, Chris Paul s'est blessé à l'épaule lors d'un rebond. Côté Lakers, LeBron James a été le seul à faire de la résistance avec ses 24 points, 5 rebonds, 7 passes en 32 minutes. Los Angeles a perdu beaucoup de ballons là où Phoenix a été très propre, 16 pours les Angelinos contre 4 seulement pour la franchise de l'Arizona. Phoenix prend le contrôle (3 victoires à 2), le match 6 se jouera dans la nuit de jeudi à vendredi au Staple Center de Los Angeles.

