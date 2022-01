Fournier et New York assurent, Utah souffre sans Gobert

NBA

Crédit photo :

Les New York Knicks se sont largement imposés contre Dallas, à domicile (108-85), alors que les Mavericks restaient sur six victoires de rang. Evan Fournier s'est montré très propre (13 points à 5/9 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives en 33 minutes) lors de ce quatrième succès new yorkais sur les cinq derniers matches. Dans le camp texan, Frank Ntilikina s'est contenté de 2 points et 1 rebond en 1 minute de jeu lors de son retour au Madison Square Garden.

Frank & ses anciens coéquipiers pic.twitter.com/9VNsqzFz4Z — NBA France (@NBAFRANCE) January 13, 2022

Pour Utah, les défaites s'enchaînent en l'absence de Rudy Gobert (protocole COVID-19). Cette fois, le Jazz s'est incliné de 20 points à domicile (91-111) contre Cleveland. Atlanta a également été largement battu, à domicile face à Miami (91-115). Dans le cinq majeur, Timothé Luwawu-Cabarrot s'est contenté de 13 minutes de jeu (4 points à 1/4 aux tirs et 3 passes décisives).