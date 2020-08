Fournier et Orlando dominent les Nets de Luwawu-Cabarrot (24 points)

NBA

La saison régulière NBA continue dans la bulle d'Orlando. Vendredi soir, c'est le Magic qui a pris le dessus sur Brooklyn (118-128) dans un duel entre équipe au bilan similaire. Il faut dire que le duo francophone des Floridiens Evan Fournier (24 points à 10/15 aux tirs et 5 passes décisives en 25 minutes) - Nikola Vucevic (22 points à 8/12 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives en 7 minutes) a été particulièrement saignant. Orlando a fait le trou dans le troisième quart-temps (41-23). Evan Fournier a terminé co-meilleur de la rencontre avec un autre Français, Timothé Luwawu-Cabarrot (24 points à 8/12 et 4 rebonds en 22 minutes), qui a égalé là son record de points sur un match NBA, même si bon nombre de ses paniers ont été marqués lors du dernier quart-temps alors que le Magic avait déjà fait l'écart. Au classement, Orlando (31 victoires et 35 défaites) passe devant Brooklyn (30 victoires et 35 défaites).

Dans les autres rencontres, les Français Jaylen Hoard (Portland), Elie Okobo (Phoenix), Ian Mahinmi (Washington D.C.) et Vincent Poirier (Boston) ne sont pas entrés en jeu.

Les 24 points et 5 passes décisives d'Evan Fournier :

Les 24 points de Timothé Luwawu-Cabarrot :