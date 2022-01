Fournier marque 27 points en vain, Killian Hayes blessé à la hanche

Le bon match d'Evan Fournier (27 points à 10/17 aux tirs, 4 rebond et 4 passes décisives en 37 minutes) n'aura pas permis à New York de l'emporter. Les Knicks repassent sous la barre des 50% de victoire (22 succès, 23 revers) après avoir perdu à domicile contre les Minnesota Timberwolves ce mardi soir (110-112). C'est Karl-Anthony Towns qui a donné la victoire aux siens à 29 secondes de la fin, rendant ainsi hommage à sa mère, décédée de la COVID-19, qui avait l'habitude de venir le voir lors de ses matches au Madison Square Garden.

Dans l'autre match de la soirée, Killian Hayes (9 minutes de jeu) a du rapidement quitter les Pistons à San Francisco à cause d'une blessure à la hanche. Les Warriors l'ont emporté 102 à 86.

Casey said Killian Hayes' hip tightened up on him and he couldn't play in the second half.