Fournier tranchant, Gobert et Utah à la peine

NBA

Crédit photo : Orlando Magic

Au retour du All-Star Break, Utah avait cinq matchs de suite à domicile. Le Jazz en a déjà perdu quatre. Ce mercredi, ils se sont cette fois inclinés face aux Boston Celtics, 114 à 103, alors que Kemba Walker n'a pas pu jouer. Les locaux ont bombardé à 3-points (12/40) et n'ont pas pu compter sur l'impact habituel de Rudy Gobert (9 points à 4/4 aux tirs, 9 rebonds, 3 passes décisives, 4 balles perdues et 4 fautes en 35 minutes). Du côté de Boston, Vincent Poirier n'est pas entré en jeu. Utah doit désormais mettre fin à sa série samedi contre Washington.

Washington qui de son côté s'est imposé à domicile contre les Brooklyn Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot (6 points à 3/9 et 1 rebond en 19 minutes), 110 à 106. Encore titulaire, Ian Mahinmi a cumulé 4 points à 2/4, 3 rebonds et 2 interceptions en 20 minutes.

Enfin, Evan Fournier a été tranchant lors de la victoire d'Orlando 130 à 120 à Atlanta. L'arrière a fini à 28 points à 11/18 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions en 35 minutes. Il a surtout été décisif dans le money time (14 points dans les 8 dernières minutes) et sa connexion avec l'intérieur All-Star Nikola Vucevic (17 points et 12 rebonds) permet au Magic de mettre la pression sur les Nets pour la 7e place à l'Est.