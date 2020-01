Fournier très propre, Ntilikina adroit mais battu par Gobert et Utah

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Désormais septième à l'Est suite aux difficultés de Brooklyn (7 défaites de suite), Orlando a fait le travail mercredi soir pour s'imposer logiquement contre Washington D.C. Le staff floridien a même pu faire tourner puisque Evan Fournier (19 points à 7/10 aux tirs dont 4/7 à 3-ponts, 5 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions) s'est contenté de 23 minutes de jeu. En face, toujours dans le cinq, Ian Mahinmi a été discret (2 points à 1/3 et 4 rebonds en 10 minutes).

Deux autres Français se sont croisés mercredi, cette fois à Salt Lake City. Il s'agit de Rudy Gobert et Frank Ntilikina. Ce dernier a été actif lors de son long premier passage en première mi-temps, il s'est lâché en deuxième mi-temps lorsque l'écart était fait en faveur des locaux. Au point de quasiment battre son record de points (16, à 6/10 aux tirs, en plus de 4 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes). Du côté du Jazz, Rudy Gobert a signé un gros double-double (16 points à 5/5 aux tirs et 5/10 aux lancers francs, 16 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes). C'est la 25e victoire en 37 matchs pour Utah.

Enfin, Nicolas Batum n'est pas entré en jeu lors de la défaite de Charlotte contre Toronto.

Les résultats NBA du mercredi 8 janvier 2020 :