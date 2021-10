Frank Ntilikina a fait ses débuts avec Dallas

Frank Ntilikina a joué son premier match de présaison NBA avec Dallas ce vendredi, lors de la rencontre contre les Los Angeles Clippers. Le meneur/arrière a fait parler son intensité défensive mais a été sanctionné de 5 fautes en l'espace de 16 minutes. Outre ses 5 fautes, l'Alsacien a également cumulé 6 points à 1/4 aux tirs et 4/4 aux lancers francs, 1 rebond, 1 interception et 1 contre. En face, Nicolas Batum a été préservé.

Dans les autres rencontres, Petr Cornelie (Denver) et Joël Ayayi (Los Angeles Lakers) ne sont pas entrés en jeu.

Move through France with the Eurostep @FrankLikina | #MFFL pic.twitter.com/eegrWO08b5