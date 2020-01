Frank Ntilikina commence bien l'année 2020

NBA

Dans une soirée NBA marquée par l'annonce du décès de l'ex-commissionner David Stern (de 1984 à 2014), les New York Knicks ont réalisé une très belle première sortie pour cette année 2020, et Frank Ntilikina avec. Le jeune meneur français a cumulé 9 points à 3/5 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 10 passes décisives, 3 rebonds et 2 contres en 23 minutes. Surtout, il a fini avec un +/- largement positif (+23) lors de la troisième victoire consécutive des siens (117-93). Une nouvelle fois, sa défense sur le meneur adverse (Damian Lillard) a fait le buzz.

Frank Ntilikina recovers with a second effort to block the 3-pointer, earning your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/omHeK1YP3b — NBA TV (@NBATV) January 2, 2020

Et son agressivité de l'autre côté du terrain s'en est retrouvée bien différente.

FRANKIE SMOKES WITH THE SLAM pic.twitter.com/iBRjyEYbow — The Knicks Wall (@TheKnicksWall) January 2, 2020

Voici ses highlights complets en vidéo :

Dans les autres rencontres, Evan Fournier (18 points à 7/16, 4 rebonds et 2 interceptions en 38 minutes) et Orlando se sont facilement imposés (101-122) chez les Washington Wizards d'Ian Mahinmi (2 points à 1/2, 2 rebonds et 2 contres en 20 minutes). Elie Okobo (5 points à 2/3 et 2 passes décisives en 11 minutes) a également perdu avec Phoenix chez les Los Angeles Lakers (117-107).

Les résultats NBA du 1er janvier 2020 :