Frank Ntilikina conservé par Dallas

Après quatre saisons mitigées (c'est un euphémisme...) à New York, Frank Ntilikina va réellement pouvoir tenter de redonner un élan à sa carrière NBA du côté de Dallas. Signé par les Mavericks avant la présaison, le vice-champion olympique s'est offert le 15e et dernier ticket du roster texan. Après la victoire contre Milwaukee (114-103), Dallas a annoncé la composition de son effectif final tandis que l'entraîneur Jason Kidd a révélé au journaliste Nick Angstadt que l'enfant de Strasbourg avait été choisi au détriment de Tyrell Terry, 31e choix de la Draft 2020.

Coach Kidd told me that the Mavericks "had to make a decision between Frank [Ntilikina] and Tyrell [Terry] and chose Frank" when it came down to cutting former 31st pick Tyrell Terry.